Chrissy Teigen: Schwanger mit Baby Nummer drei!

Chrissy ist schwanger

"Schaut euch diesen Bauch mit Baby Nummer drei an", witzelt die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story und zeigt ihren Fans ihr süßes Baby-Bäuchlein. Ein Wunder, dass die Beauty diese Kugel so lange vor ihren Fans verstecken konnte, denn mittlerweile ist sie nicht mehr zu übersehen!

Schon als die Fans von John und Chrissy das neue Musikvideo zu "Wild" sahen, war ihnen klar, dass die beiden ihr drittes Kind erwarten müssen. Der Grund: In den letzten Sekunden des Clips streichelt das Model sich über den Bauch - und man kann eine kleine Wölbung erkennen! Zum Glück hat das Paar die Schwangerschaft nun auch offiziell bestätigt und Chrissy muss ihr Bäuchlein nicht länger verstecken.

John und seine Liebste haben bereits zwei gemeinsame Kinder, Luna und Miles. Ob die beiden sich über ein Schwesterchen oder ein Brüderchen freuen dürfen, ist bisher noch nicht bekannt.

