Christan Polanc: Vergeben? Überraschendes Outing kurz vor "Let's Dance"-Start

Bei Instagram meldete sich der Profitänzer zu Wort und beantwortete seinen Fans Fragen. Und die wollten vor allem eines ganz genau wissen: Ist Christian Polanc Single? Seine Antowort ist deutlich: "Die Antwort ist: Ja. Wäre ich lieber kein Single? Das hängt ganz davon ab, mit wem man zusammen ist. Aber natürlich, es gibt schon Zeiten, in denen sehnt man sich nach jemandem, aber die letzten Dinge haben so nicht geklappt, wie sie hätten klappen sollen."

Für den TV-Star ist es gar nicht so einfach jemanden zu finden. "Ich brauche auch jemanden, der auch selber für sich für etwas brennt und der auch mit meiner Situation klarkommt, das ist nicht so einfach. [...] Man braucht schon jemanden, der Verständnis hat.[...] Wenn man dann auch noch teilweise in der Öffentlichkeit steht, ist das nicht so ganz einfach", so der Tanz-Star.

Einsam fühlt sich Christian aber nicht, er ist happy wie das Leben gerade ist. Eine klare Vorstellung, wie seine Traumfrau sein sollte, hat er trotzdem. "Die Frau an meiner Seite, die müsste jetzt keine Profi-Tänzerin sein, aber wenn die jetzt so gar nichts mit Tanzen am Hut hätte, das wäre schwer", grinst er.

