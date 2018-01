Christian Anders: Krebs-Drama!

Ein Leben ohne seine geliebte Frau Birgit Diehn? Unvorstellbar für Christian Anders! Doch eine schmerzvolle Zeit lang sah sich das Ehepaar mit ihrem möglichen Tod konfrontiert. Christians Ehefrau setzte sogar schon ihr Testament auf. Sie befürchtete an Krebs erkrankt zu sein und sah darin ihr Todesurteil.

An Birgits Hals wurden im vergangenen Sommer vier Tumore entdeckt, einer war 5 Zentimeter groß, die drei anderen jeweils einen. „Der HNO-Arzt hat mich sofort zum MRT geschickt. Als ich dort lag, dachte ich, das ist mein Todesurteil“, erinnert sich die zweifache Mutter. Direkt am nächsten Tag musste sie operiert werden. Zuvor machte sie noch schnell ihr Testament und setzte sich mit dem Gedanken auseinander, zu sterben.

Christian wich während dieser dunklen Stunden nicht von der Seite seiner Frau. Der Sänger versuchte gute Mine zum bösen Spiel zu machen. Doch in Wahrheit nahm ihn der Krebs-Verdacht sehr mit. „Ich glaube, es ging ihm schlechter als mit. Er fühlte sich so ohnmächtig“, so Birgit gegenüber ‚Freizeitwoche’.

Zum Glück verlief die Operation ohne Komplikationen und es stellte sich heraus, dass alle vier Tumore gutartig waren. „Der Befund war wie geschenktes Leben“, stellt die Ehefrau des Schlagerstars erleichtert fest. Umso mehr wissen sie und Christian ihr gemeinsames Leben jetzt zu schätzen und genießen jede einzelne Sekunde miteinander.