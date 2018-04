Christian Bolanc: Süße Liebeserklärung!

Das sind definitiv rührende Worte, die Christian Polanc nun mit seinen Fans teilt. Momentan ist der Profi-Tänzer dabei zu sehen, wie er sich mit Iris Mareike Steeen den ersten Platz ertanzen will. Dass er dabei ein absoluter Vollblut-Tänzer ist, ist den meisten Fans bekannt. Wie ein süßes Statement jetzt jedoch zeigt, scheint Christians Herz nicht nur dem Tanzsport zu gehören...

Christian Polanc: Dramatische Operation

Christian Polanc: Süße Liebeserklärung

Wie der Profitänzer nun auf "Instagram" verkündet, musste sich seine Mutter scheinbar einer Operation unterziehen. Christian nutze dies zum Anlass, um ein süßes Kinderfoto von sich zu posten, mit dem er seine Fans über den Gesundheitszustand seiner Mama auf dem Laufenden hält. So schreibt er: "I will always be mama's boy! Bin so froh und erleichtert, dass bei der OP meiner Mama heute alles gut gegangen ist...hab dich lieb!" Rührende Worte, die Christians tiefe Emotionen gegenüber seine Mutter ausdrücken. Doch auch seine Fans zeigen sich sichtlich gerührt über Christians Worte...

Chrisian Polanc: Seine Fans stehen hinter ihm!

Das sich Christian absolut auf seine Fans verlassen kann, wird vor allem an den liebevollen Worten deutlich, die sie unter seinem Post verfassen. So schreiben sie: "Süsses Bild! Gute Besserung und alles Gute für deine Mama!!!" sowie "Freut mich für Dich und Deine Mom. Mund und Augen beim kleinen wie beim großen Christian. Sympathisch!"