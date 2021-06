Christian Eriksen: Er bestellt Pizza! So geht es ihm nach dem Herzinfarkt

Nach dem schrecklichen Vorfall wurde der Star-Kicker von „Inter Mailand“ in eine dänische Spezialklinik „Rigshospitalet“ in Kopenhagen eingeliefert und direkt dort behandelt. Die hochspezialisierte Klinik zählt zu den führenden des Landes. Und die professionelle Behandlung scheint schnell Wirkung zu zeigen. So meldete sich Christian Eriksen bereits am Dienstag mit einer entwarnenden Botschaft auf Instagram: „Mir geht es gut – unter diesen Umständen. Ich muss immer noch durch einige Untersuchungen im Krankenhaus, aber ich fühle mich okay. Jetzt werde ich bei den nächsten Spielen mit den Jungs des dänischen Teams jubeln. Spielt für ganz Dänemark!“ Die Ursache für den Herzstillstand bei Christian Eriksen bleibt weiterhin unklar.