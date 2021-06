Christian Eriksen: Nach EM-Drama! Erstes Statement aus der Klinik

Zwar hat sich sein Zustand stabilisiert - der Fußballer muss jedoch erstmal im Krankenhaus bleiben. "Wir haben uns heute Morgen gehört. Er hat gescherzt, er war guter Stimmung, es geht ihm gut. Wir wollen alle verstehen, was ihm passiert ist, das will er auch: Die Ärzte machen gründliche Untersuchungen, das braucht Zeit", ergänzte Martin Schoots weiter. Nach dem Zusammenbruch wurde das Spiel am Samstag zunächst abgebrochen. Christian Eriksen hat sich jedoch gewünscht, dass die Mannschaften das Spiel fortsetzen - und so kam es dann auch.

