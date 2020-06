Christian Polanc & Christina Luft: Hurra, sie sind das neue Traumpaar!

Reddit this

Freitagabend hieß es ein letztes Mal "Let's Dance"! In der großen "Profi-Challenge" durften die Profitänzer zeigen, was sie drauf haben. und Christina Luft traten gemeinsam an - und legten einen feurigen Paso Doble aufs Parkett...

Joachim Llambi: Jetzt schießt er heftig gegen Oliver Pocher!

Christian Polanc und Christina Luft sind das neue Traumpaar

Hier ein heißer Blick, da eine zärtliche Berührung. Christian und Christina kamen sich bei ihrer Performance ziiiemlich nah. Die Zuschauer feiern die beiden bereits als neues "Let's Dance"-Traumpaar. "Wow, die beiden haben eine tolle Dynamik und harmonieren super", "Was für ein wunderschöner Tanz von euch beiden. Ein Traum... Ihr passt super zusammen" und "Ihr seid ein tolles Paar", jubeln sie in den sozialen Netzwerken.

Auch Jurorin kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Feuer, Leidenschaft, eine Geschichte. Man hat diese Energie bis zum Ende gespürt. Ihr passt so gut zusammen..."

Am Ende wurden Christian und Christina von dem Publikum sogar auf den ersten Platz gewählt. Vielleicht bekommen wir von den beiden in Zukunft ja bald noch mehr zu sehen...

