Oh, là, là! Bei diesem Anblick haben die Fans von Christian Polanc schon jetzt allen Grund zur Freude! Heute Abend ist der Profi-Tänzer erneut bei der beliebten Tanz-Show Let's Dance zu sehen. Dass die Tänzer dabei eine Top-Figur abgegeben, ist bereits bekannt. Allerdings bricht Christian mit dem neusten Schnappschuss seines Körpers alle Muskel-Rekorde!

Auch in diesem Jahr ist Profi-Tänzer Christian Polanc bei Let's Dance mit dabei. Der Profi-Tänzer fegte schon in den vergangenen Jahren über das Let's Dance-Tanzparkett. Heute Abend bekommen die Promis ihrer Tanzpartner für die kommenden Wochen zugeteilt. Klar, dass schon vor dem Showstart heftig spekuliert wird, wer mit wem das Tanzbein schwingen wird. Bei Christian Polanc wir bis jetzt auf Ex-Bachelorette Jessica Paszka gesetzt.

Christian Polanc: Traumbody bei Let's Dance

Sollte Jessica Paszka Christian zugeteilt werden, kann sie sich schon jetzt auf einen heißen Tanz-Partner freuen. So zeigt sich der Profi-Tänzer bei "Instagram" mit einem heißen Schnappschuss, der ihn oben ohne zeigt. Seine Muskeln stechen dabei sofort ins Auge. Auch seine Followers zeigen sich von dem Anblick sichtlich begeistert. So schreiben sie: "Einfach unglaublich attraktiv " sowie "Wow, was für ein Hammer Körper Respekt. Und siehst auf dem Bild auch noch super sexy aus." Ob wir vielleicht auch in den Genuss kommen werden und Christian bei Let's Dance oben ohne sehen? Wir können gespannt sein...