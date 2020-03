Christian Polanc: Emotionale Gefühlsbeichte!

Reddit this

Christian Polanc befindet sich mitten in den "Let's Dance"-Vorbereitungen. Doch so richtig kann er diese derzeit nicht genießen...

In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig um geworden. Zwar können seine Fans ihn jede Woche bei „Let’s Dance“ sehen, auf hält der Profitänzer sich allerdings eher zurück. Jetzt verrät er endlich den Grund dafür!

Emotionale Beichte

„Ihr werdet sicherlich gemerkt haben, dass ich mich jetzt schon relativ lange nicht gemeldet habe. Let’s Dance findet kommenden Freitag tatsächlich noch einmal statt. Wie es danach weitergeht weiß niemand so genau. Es überschlagen sich täglich die Nachrichten“, berichtet der Tanzpartner von Laura Müller in seiner Instagram-Story.

Und dann legt er eine emotionale Beichte ab: „Ich habe auch deshalb nichts mehr gepostet, weil ich nicht so recht weiß… Es fühlt sich natürlich auch ein bisschen komisch an, Happy-Tanztraining-Videos zu machen, während die Welt sicherlich gerade etwas sehr Außergewöhnliches erlebt und ich noch nicht so recht weiß, wie ich das alles einschätzen und handeln soll.“

Dafür haben seine Fans sicherlich Verständnis…

