Christian Polanc: Enthüllt! Das steckt wirklich hinter seinem "Let's Dance"-Aussetzer

Warum fehlte Laura Müllers Tanzpartner Christian Polanc am Freitag bei "Let's Dance"? Das steckt dahinter...

Der Schock war groß! Am Freitag erfuhr Laura Müller, dass sie nicht mit Tanzpartner übers Parkett fegen wird. Stattdessen sprang Tänzer Robert Beitsch ein. Die beiden hatten lediglich 2 Stunden, um die Choreo zusammen einzustudieren. Für Laura eine echte Herausforderung! "Robert und ich haben heute Morgen erst kurzfristig erfahren, dass wir die fünfte Show gemeinsam tanzen werden und ich glaube für alle Beteiligten war das nicht leicht", gab sie auf zu. Trotzdem konnten die beiden mit ihrem Contemporary überzeugen. Am Ende gab es 20 Punkte und ein Ticket in die nächste Runde.

Rätselraten um Christian Polanc

Doch was war eigentlich der Grund für Christian Polancs Fehlen? "Leider kann ich heute nicht bei der Sendung dabei sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich nächste Woche mit Laura wieder trainieren kann", erklärte er in einer kurzen Videobotschaft.

Was genau Christian hat, verriet er nicht. Die Zuschauer spekulierten jedoch gleich über eine mögliche Corona-Erkrankung. "Hab ich das richtig verstanden? Christian hat Corona, hat Laura angesteckt, die jetzt Robert ansteckt?", munkelte beispielsweise ein Fan auf Twitter.

Das war der Grund für Christians Aussetzer

Jetzt kommt jedoch raus: Christian hat kein Corona! Er fühle sich nicht gut und hüte zur Sicherheit das Bett, versicherte ein Sprecher von jetzt der "Mopo". Die Krankheit ist mittlerweile aber überwunden. Christian trainiert seit Sonntag wieder fleißig für die nächste Show. Da hat er ja nochmal Glück gehabt!

Angeblich gab es vor kurzem Zoff zwischen Christian und Laura! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: