Christian Polanc: Jetzt packt er über Tanzpartnerin Laura Müller aus!

und Laura Müller wollten es in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel allen beweisen. Doch in Show 9 war Schluss. Jetzt packt Christian über die Gründe aus...

Das sagt Christian Polanc zu Laura Müller

"Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit Laura. Sie war sehr, sehr talentiert", verrät er jetzt im Interview mit Sender . "Sie hat vielleicht nicht ganz so die mentale Stärke schon gehabt, die sie gebraucht hätte, um noch weiter zu kommen. Ich hätte ihr tatsächlich noch einiges mehr zugetraut, wenn sie da ein bisschen mehr selbst zugetraut hätte. Sie ist halt auch noch jung. Das muss man immer bedenken."

Michael Wendler und Laura Müller: Alles Lüge! Der große Betrug fliegt auf

Trotzdem hat sich Christian mit Laura super verstanden. "Es hat echt Spaß gemacht mit ihr. Sie hatte oft so eine coole, trockene Art. Das fand ich schon gut", schwärmt der Profitänzer. Ob er sich mit seiner nächsten Tanzpartnerin wohl auch so zufrieden ist? Nächste Staffel darf sich Christian seinen Promi sogar aussuchen, da er am Freitag mit Christina Luft "Die große Profi-Challenge" gewonnen hat.

Beim Training knallte es einmal gewaltig zwischen Laura und Christian! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: