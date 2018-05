Christian Polanc: Jetzt spricht er Klartext!

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Christian Polanc. Am vergangenen Freitag war der Profi-Tänzer wieder dabei zu sehen, wie er mit Iris über Tanzparkett von Let's Dance fegte. Während die beiden jedoch in der Vergangenheit meist adäquate Ergebnis erreichten, schienen sie in der letzten Show weniger Glück zu haben. Dies machte sich vor allem in der Bewertung von Juror Joachim Llambi bemerkbar. Das Christian damit allerdings alles andere als einverstanden ist, wird jetzt in einem noch mehr als klarem Statement deutlich...

Christian Polanc & Iris Mareike Steen: Let's Dance-Pech

Obwohl Christian Polanc ein echter Vollblut-Tänzer ist, konnten er und seine Tanzpartnerin Iris die Jury am vergangen Freitag nicht von sich überzeugen. Vor allem Juror Joachim Llambi zeigte sich entsetzt über den Auftritt der beiden und weigerte sich sogar eine Tanzbewertung abzugeben. Christian und Iris bekamen insgesamt 12 Punkte - darunter zwei Trostpunkte von Joachim Llambi. Für Christian jedoch kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen. Stattdessen zeigt er sich kampfbereit und findet, dass sich vor allem Joachim Llambi absolut daneben verhalten hat.

Christian Polanc & Iris Mareike Steen: Christian hat genug!

Wie Christian jetzt berichtet, finde er das Verhalten von Juror Joachim Llambi einfach nur unterirdisch. So berichtet er gegenüber "Promiflash": "Gar kein Urteil zu bekommen, finde ich einfach nur respektlos. Das hat Iris in keinster Weise verdient, das haben vielleicht Leute verdient, die sich nicht bemühen, die nur hier sind und das Kasperle machen oder sonst irgendwas. Aber das ist alles nicht der Fall und deswegen ist es für mich absolut unverständlich und für mich hier auch keiner Jury würdig." Ehrliche Worte, die seinen Unmut ausdrücken! Ob die beiden dadurch in der nächsten Show jedoch bessere Chancen haben? Wir können gespannt sein...