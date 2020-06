Christian Polanc: "Liebe ist ein weiter Begriff"

Ich sag mal, Liebe ist ein sehr weiter Begriff."

Der "Let's Dance"-Tänzer erklärte, er sei mit dem Star-Friseur Omega Bullock zusammen. Seit drei Monaten sind die zwei Männer angeblich ein Paar, schon seit einem Jahr sind sie gute Freunde.

So ganz kaufen viele Fans die Geschichte immer noch nicht ab. Einige glauben nach wie vor an ein Ablenkungsmanöver von einer Affäre von Christian Polanc mit Tanzpartnerin Enissa Amani: "Wir haben eine sehr gute Verbindung", so der Tänzer über seine Partnerin.

Mehr als zusammen tanzen machen sie aber nicht, erklärten beide. Das Herz von Christian gehöre ganz Omega Bullock. Der postet inzwischen auch Pärchen-Fotos auf Facebook und schreibt: "Ich bin noch nie so Glücklich. Mein private Dancer!" Dazu machte er sowohl Smileys mit Herzen als auch Zwinker-Smileys.

Christian Polanc sagte dazu nur noch: "Liebe hat viele Formen und ich glaube, das ist das Schöne auf dieser Erde. Dass jeder Liebe selbst definieren kann."