Christian Rach: Dramatischer Angriff!

Der TV-Koch war mit seinem Hund unterwegs. "Und was mache ich? Ich hatte diese Leine mit so einer Kette daran dabei, bin dorthin, und da habe ich da einen Mann gesehen über einer Frau, die blutverschmiert am Boden lag. Er hat mit den Stiefeln auf sie eingetreten und ich dachte: Oh Gott, der bringt sie um! Dann habe ich ihm mit der Kette von der Hundeleine richtig einen mitgegeben und meinen Hund hergepfiffen."