Schock für Christian Tews: Babys wegen Vergiftung per Kaiserschnitt geholt

Doch jetzt ist der Ex-Bachelor total happy: Christian Tews hat im Sommer 2015 seine Claudia geheiratet. Wenig später wurde bekannt, dass der 35-Jährige Papa von Zwillingen wird. Wie er nun verriet, verlief die Geburt aber nicht reibungslos ab.

"Claudia hatte eine Gestose", erzählt Christian Tews in einem Interview mit der „B.Z.“. Per Kaiserschnitt mussten Marlena und Paulina früher auf die Welt gebracht werden. "Natürlich hatten wir große Angst, als die beiden so früh geholt werden mussten, aber sie machen es vom ersten Tag an super“, erzählt der ehemalige Bachelor.

Jetzt scheint wieder alles gut zu sein. Zu viert verbrachten sie ihr erstes Weihnachtsfest.