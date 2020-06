Christian Ulmen: Krasse Botox-Panne

Schlauchboot-Lippen, erstarrte Mimik, hängende Lider - sieht ganz so aus, als hätte der Schönheitschirurg ziemlich geschlampt.

"Find's nicht richtig gelungen. Bin nur am Heulen...", schrieb das vermeintliche Botox-Opfer zu dem Facebook-Foto.

Vermutlich steckt hinter dem Beauty-Fail jedoch weniger eine Botox-Behandlung als geschickte Maskenbildner.

Ob Christian Ulmen so zugeschwollen in einem neuen Film zu sehen sein wird, verriet er jedoch nicht. Fest steht jedoch: Seine Ehefrau Collien Ulmen-Fernandes (33) dürfte den Schreck ihres Lebens bekommen, wenn ihr Gatte in diesem Zustand nach Hause kommt...