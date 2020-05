Christian von Dänemark: Drama um den 14-jährigen Thronfolger

Die Pflicht ruft! Anders als normale Teenager muss sich Prinz Christian von Dänemark nicht nur mit Pubertätsproblemen und Klausuren herumschlagen, sondern gleich mit einem ganzen Königreich. Seine Oma hat ihm nämlich gerade einen Crashkurs in Thronfolge aufgebrummt!

Seit 1972 hält Margrethe II. das Zepter fest in der Hand. Sie weiß ganz genau, worauf es beim Regieren ankommt – und nimmt den Enkel, der ihr irgendwann mal nachfolgen wird, entsprechend energisch unter ihre Fittiche. Damit er die künftigen Pflichten auf keinen Fall aus den Augen verliert, durfte die Nummer zwei der dänischen Thronfolge jetzt sogar gemeinsam mit seinem Vater, Kronprinz Frederik, auf das offizielle Familienfoto zu Margrethes 80. Geburtstag.

Diese doch recht frühzeitige „Vereinnahmung“ des Juniors ist auch der Corona-Krise geschuldet. Denn im dänischen Palast ist derzeit ebenso „Homeschooling“ angesagt wie in zahllosen anderen Haushalten. Christian musste, wie seine Schwester Isabella (13) und die Zwillinge Josephine und Vincent (9), seinen Schulaufenthalt in der Schweiz vorzeitig abbrechen. Da bot es sich praktisch an, aus der Not eine Tugend zu machen und den jungen Prinzen ins royale Bootcamp zu holen.

Doch auch wenn Großmutter und Vater die Zeit mit dem Nachfolger in spe effizient nutzen, kommt der Spaß nach Auskunft eines Palast-Mitarbeiters nicht zu kurz: „Frederik macht ihm klar, dass er auch die positiven Seiten eines zukünftigen Königs genießen soll.“ Dass er seinem Ältesten nicht die letzen unbeschwerten Jahre der Kindheit raubt, ist Frederik extrem wichtig. Schließlich kämpfte er selbst lange mit der Bürde, später einmal den Thron besteigen zu müssen, und litt in seiner Jugend unter der Strenge seines Vaters Prinz Henrik (†83). Klar, dass er nun bei seinem eigenen Sohn alles anders machen möchte.

Prinz Christian lernt von seiner Oma

Daher übernimmt seine Mutter die eher unangenehmen Lektionen. „Margrethe bringt ihm die ernsten Sachen bei“, so der Insider. „Den Papierkram, die Öffentlichkeitsarbeit und die Verantwortung.“ Damit stößt sie bei ihrem Enkel auf offene Ohren. Christian sei sich seiner Rolle durchaus bewusst und sauge das Wissen regelrecht auf, berichten Beobachter. Vor allem aber gefällt es ihm, so viel Zeit mit seiner geliebten Oma verbringen zu können.

Christians Verhalten zeigt, dass seine Eltern Frederik und Mary das mit der Erziehung bislang prima hingekriegt haben. Gerade die Kronprinzessin war stets darauf bedacht, ihren Sprösslingen wichtige Werte mitzugeben. „Ich möchte, dass meine Kinder glücklich und positiv sind, viel Selbstachtung und Selbstvertrauen haben“, erklärte sie mal im Interview. Selbst von bürgerlicher Herkunft, macht sie ihren Kids immer wieder klar, mit welchen Privilegien sie geboren wurden, und mahnt zur Bescheidenheit. Das gilt besonders für Christian, der als Erstgeborener natürlich eine andere Stellung als seine Geschwister einnimmt. „Er ist der Thronfolger, und sie wollte sicher sein, dass er darauf vorbereitet ist“, verrät der Insider. Dazu gehört auch emotionale Stabilität – weshalb Christian neben den königlichen Lektionen weiterhin genug Freiraum bleibt, um wie ein ganz normaler Junge aufzuwachsen und allmählich herauszufinden, wer er ist und wofür er brennt. Schließlich hat er bei allem Lerneifer auch, wenn seine Oma vielleicht bald abdankt, noch reichlich Zeit, in die großen Fußstapfen seines Vaters hineinzuwachsen.