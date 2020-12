Christian Wulff & Bettina Wulff: Unerwartetes Liebes-Comeback!

Wenn es nach Christian Wulff geht, scheinbar öfter als Sauerkraut. 2013 trennten sie sich zum ersten Mal. Bettina hatte in ihrem Buch „Jenseits des Protokolls“ kein gutes Haar an Christian gelassen – und sich dann in bei einer heißen Affäre Trost gesucht.

2015 nahm Christian Wulff sie wieder bei sich auf. Eine ruhige Zeit als Paar folgte. Er schwebte auf Wolke sieben.

Doch dann verliebte sich Betti na in den Musiklehrer ihrer Kinder Leander (17) und Linus (12) und entschied, dass er ein besserer Lebenspartner wäre. Und verließ Wulff erneut.