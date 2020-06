Christina Aguilera: Schlank und sexy wie nie

Auf Instagram postete sie zwei sexy Schnappschüsse von sich, um sich für die Geburtstagswünsche ihrer Fans zu bedanken. In einem hautengen Kleid wirft sie sich in Pose und erinnert mit ihrem Look an die freche X-Tina in jungen Jahren.

Nach der Geburt ihrer Tochter Summer Rain hatte die 35-Jährige sich eine wohlverdiente Auszeit genommen, um ihr Familienglück in vollen Zügen genießen zu können. Ab Februar wird sie dann wieder in einem bequemen „The Voice“-Sessel Platz nehmen und in neuem Glanz vor den Kameras erstrahlen.