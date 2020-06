Christina Applegate: Das Baby ist da

Am 27. Januar brachte Christina Applegate die Kleine in Los Angeles zur Welt.

Christina Applegate freut sich zusammen mit ihrem Verlobten Martyn LeNoble (41). Die Sprecherin der ehemaligen "Dumpfbacke" aus "Eine schrecklich nette Familie" sagte dem "People"-Magazin:"Mutter und Tochter geht es großartig." "Sie ist ein wunderschönes kleines Mädchen, und sie sind so glücklich und so in sie verliebt", plaudert ein Freund der Famile aus

Den genauen Geburtstermin hatte Christina Applegate bis zuletzt verschwiegen, denn für Christina Applegate ist es fast ein Segen endlich Mutter zu werden. 2008 ließ sie sich beide Brüste nach einer Krebserkrankung amputieren. Die kleine Sadie Grace ist ein Geschenk.

Wir sind schon gespannt auf die ersten Fotos von der kleinen Sadi Grace.