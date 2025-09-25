Aber Sadies ehrliche Worte lassen sich nicht zurücknehmen – und sie hinterlassen eine tiefe Wunde, die nur eine Mutter so spüren kann. Tochter Sadie macht ihre Mutter sehr traurig „Oft ist es so, dass man im Streit genau die Menschen am meisten verletzt, die man besonders liebt“, erklärt eine Expertin. Doch wie geht eine Mutter damit um, wenn das eigene Kind die Veränderung nicht mehr aushält? Für Christina ist klar: MS fordert ihren Tribut – körperlich, seelisch und innerhalb der Familie. Und diese neue Verletzung sitzt tief – ausgesprochen und dennoch schwer zu verarbeiten. Vielleicht braucht es mehr Zeit, als sie bisher ahnt, bis diese Wunde heilen kann.