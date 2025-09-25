Christina Applegate: Heftiger Familienzoff wegen ihrer Krankheit!
Nicht nur Christina Applegate leidet unter ihrer Erkrankung, sondern auch ihre Familie …
Die Worte ihrer Tochter haben Christina Applegate sehr verletzt.
© IMAGO / UPI Photo
Vor vier Jahren brach die Welt von Christina Applegate (53) in tausend Stücke. Damals erhielt die US-Schauspielerin die Diagnose Multiple Sklerose (MS) – eine unheilbare Krankheit, die nicht nur den Körper verändert, sondern oft auch das Verhalten. Jetzt sorgt die Erkrankung sogar für Streit in der Familie. Für Christina ist das ein Stich ins Herz!
Christina Applegate ist so traurig
Früher herrschte im Hause Applegate Unbeschwertheit und Fröhlichkeit, heute bestimmen oft Zoff und Tränen den Alltag. Besonders Tochter Sadie (14) leidet darunter. „Wir hatten neulich einen heftigen Streit“, erzählte Christina in einem Podcast. „Und es tut mir leid, das zu sagen, aber meine Tochter sagte zu mir: ‚Ich vermisse die Person, die du warst, bevor du krank wurdest.‘“ Die ehemalige „Dumpfbacke“ aus „Eine schrecklich nette Familie“ fügte traurig hinzu: „Das ist wie ein Stich ins Herz, denn ich vermisse auch, wer ich war, bevor ich krank wurde. Sehr sogar.“
Aber Sadies ehrliche Worte lassen sich nicht zurücknehmen – und sie hinterlassen eine tiefe Wunde, die nur eine Mutter so spüren kann. Tochter Sadie macht ihre Mutter sehr traurig „Oft ist es so, dass man im Streit genau die Menschen am meisten verletzt, die man besonders liebt“, erklärt eine Expertin. Doch wie geht eine Mutter damit um, wenn das eigene Kind die Veränderung nicht mehr aushält? Für Christina ist klar: MS fordert ihren Tribut – körperlich, seelisch und innerhalb der Familie. Und diese neue Verletzung sitzt tief – ausgesprochen und dennoch schwer zu verarbeiten. Vielleicht braucht es mehr Zeit, als sie bisher ahnt, bis diese Wunde heilen kann.
