Christina Block: Gewalttätig? Ex-Mann erhebt schwere Vorwürfe

Besonders belastend waren die Zustände der Kinder bei der Übernahme durch Hensel: „Die Kinder haben unheimlich gestunken. Die Haare waren extrem fettig, die Kleidung war dreckig und stank“, sagte Hensel. Theo habe teilweise die Sachen seiner Schwestern tragen müssen. Die Kinder hätten wochenlang dieselben Kleidungsstücke getragen, die sie am letzten Besuchswochenende angezogen hatten. Auch auf medizinische Empfehlungen habe die Mutter nicht immer geachtet: Bei einer schweren Ohrenentzündung von Theo riet sie laut Hensel, „Leg doch mal eine Zwiebel aufs Ohr“, anstatt die verschriebene Medizin zu geben.