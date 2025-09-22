Christina Block: Gewalttätig? Ex-Mann erhebt schwere Vorwürfe
Ein weiterer Prozesstag im Fall um die mutmaßliche Entführung der Block-Kinder sorgt für Aufsehen: Stephan Hensel, Vater der vier Kinder, schildert vor Gericht die dramatischen Folgen für seine Familie und belastet seine Ex-Frau Christina Block schwer.
Auch Christina Blocks Partner Gerd Delling wird immer wieder vor Gericht erwähnt.
© IMAGO / Funke Foto Services
Vor dem Hamburger Landgericht geht der Block-Prozess in die nächste Runde. Stephan Hensel (51), Vater der vier Block-Kinder, schildert die belastende Situation seiner Familie seit der Silvesternacht 2023/24. „Wir hatten seit dem 29. August 2021 kein normales Leben mehr“, sagte Hensel. Die Familie lebe wie in einem Zeugenschutzprogramm der Polizei, ständig in wechselnden Wohnungen und unter neuen Identitäten. „Die Kinder konnten lange gar nicht zur Schule gehen, wir haben versucht, Homeschooling zu machen“, so Hensel.
Klara und Theodor, die beiden jüngsten Kinder, seien nicht unter ihren richtigen Namen in der Schule angemeldet, folgten strikten Polizeianweisungen, durften keine Profile in sozialen Medien führen und mussten häufig Arzt- und Handykontakte wechseln. Sie haben sich sogar neue Namen ausgesucht und werden so im Freundeskreis angesprochen, erklärte der Vater.
Traumata und Hygienemängel
Die Folgen der Entführung seien für die Kinder massiv, berichtete Hensel weiter: „Klara kämpft gegen die Angst an, sie hat noch Albträume. Bei Theo ist es anders, da ist es schlimmer geworden. Er hat Angstattacken.“ Der Vater schilderte, dass die Kinder nach der Rückkehr aus Hamburg zunächst keinen Sport machen wollten und unruhig reagierten, wenn deutschsprachige Fremde in ihre Nähe kamen.
Besonders belastend waren die Zustände der Kinder bei der Übernahme durch Hensel: „Die Kinder haben unheimlich gestunken. Die Haare waren extrem fettig, die Kleidung war dreckig und stank“, sagte Hensel. Theo habe teilweise die Sachen seiner Schwestern tragen müssen. Die Kinder hätten wochenlang dieselben Kleidungsstücke getragen, die sie am letzten Besuchswochenende angezogen hatten. Auch auf medizinische Empfehlungen habe die Mutter nicht immer geachtet: Bei einer schweren Ohrenentzündung von Theo riet sie laut Hensel, „Leg doch mal eine Zwiebel aufs Ohr“, anstatt die verschriebene Medizin zu geben.
Gewaltvorwürfe und Unterhalt
Hensel belastete Block zudem mit Vorwürfen körperlicher Gewalt. „Klara berichtete, dass sie auf Sylt von der Mutter einen Schlag bekommen habe, weil sie ein Glas umgeworfen hatte“, so der Vater. Die ältere Tochter Johanna habe im Sommer 2021 gesagt, dass sie den Druck von Frau Block nicht mehr aushalten könne.
Darüber hinaus beklagte Hensel, dass Christina Block seit vier Jahren keinen Unterhalt gezahlt habe: „Die Kinder müssen um ihre Ausbildung kämpfen.“
Gerichtliche Auseinandersetzungen und Reaktionen
Während der Aussage kam es mehrfach zu Zwischenfällen im Gerichtssaal. Eine Zuschauerin lachte laut auf, woraufhin die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt die nötige Ernsthaftigkeit einforderte. Zudem musste die Richterin Hensels Verteidiger Ingo Bott zurechtweisen, der immer wieder auf das parallele Sorgerechtsverfahren Bezug nahm. Ein mitangeklagter Mann war während der Verhandlung eingenickt und Block selbst wirkte sichtlich angefasst.
Zukunft der Kinder und Sicherheit
Hensel betonte, dass die Kinder weiterhin stark auf Sicherheitsmaßnahmen angewiesen seien: Alarmknöpfe, ständige Umzüge und präventive Trainings gehörten zum Alltag. „Theo kann nicht zum Fußball gehen, wenn es früh dunkel wird. Sie haben Angst, dass es wieder passiert“, erklärte Hensel. Klara wünsche sich ein Internat, während Theo noch stärker unter Angstzuständen leide.
Die Aussagen von Stephan Hensel verdeutlichen, wie stark die mutmaßliche Entführung das Leben der Familie verändert hat. Trotz der Rückkehr nach Dänemark ist an ein normales Familienleben bisher nicht zu denken, und die Folgen der Ereignisse prägen den Alltag von Klara, Theo und ihren Geschwistern nach wie vor.