Christina Block: „Paranoia” und „Hetze” – Sie macht Ex-Mann schwere Vorwürfe
Im Prozess um die mutmaßliche Entführung ihrer Kinder richtete Christina Block harte Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stephan Hensel.
Diese Woche muss sich Christina Block den Fragen vor Gericht stellen.
© IMAGO / BREUEL-BILD
Die Gerichtsverhandlung um die mutmaßliche Entführung der Kinder von Christina Block (52) zieht sich bereits über mehrere Wochen hin. Am Montag, 29. September, kam es zu einem besonders emotionalen Moment: Die Unternehmerin trat selbst in den Zeugenstand und richtete schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stephan Hensel (60). Dabei brach sie mitten in ihrer Aussage in Tränen aus und machte deutlich, wie sehr sie die Situation belastet.
Tagebuchaufzeichnungen als Beweismittel
Bereits vor ihrem Auftritt stand die Frage im Raum, ob Auszüge aus Christina Blocks Tagebuch als Beweismittel zugelassen werden. Darin schrieb sie: „Ich hoffe so sehr, dass es nun langsam losgeht. Dass alles gut geht und dass er [gemeint ist offenbar Sohn Theodor] mich nicht komplett ablehnt. Ich weiß nicht, wann es losgeht, sie sagen mir nichts. Seit wie vielen Monaten hoffe ich schon. […]. Es ist total egal, es muss jetzt passieren.“
Das Gericht prüft nun, ob diese Einträge im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der Kinder relevant sind.
Emotionaler Auftritt im Zeugenstand
Als Christina Block zu Wort kam, herrschte gespannte Stille im Saal. Auf eine längere Frage von Hensels Anwalt Philip von der Meden hin begann die vierfache Mutter zu weinen. Sie machte deutlich, dass Hensel versucht habe, sie aus der Sicht ihrer Kinder „ausradieren“ zu lassen. Zudem beschuldigte sie ihn, gegenüber Behörden in Dänemark falsche Angaben gemacht zu haben, um zu verhindern, dass sie ihre „Kinder nicht mehr sehen“ könne. Sie betonte: „Anders als mein Ex-Mann habe ich mich an die gültigen Rechtsbeschlüsse gehalten!“
Scharfe Vorwürfe
Block richtete weitere schwere Anschuldigungen an Hensel. Sie warf ihm vor, eine „Drohkulisse“ aus Lügen und Halbwahrheiten zu errichten, um Polizei und Medien zu täuschen. In ihren eigenen Worten: „Er leidet an Paranoia“ und betreibt „Hetze gegen mich und die Kinder“.
Zugleich betonte die Unternehmerin, wie sehr sie sich bemüht habe, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten und den Kontakt zu ihren Kindern zu sichern: „Es ist im Nachhinein so verrückt.“
Am 1. Oktober geht der Prozess weiter, dann wird die Befragung von Christina Block fortgesetzt.