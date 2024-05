Christina Hänni: "Psychische Gesundheit geht vor!" Kurz vor der Geburt macht sie Schluss

Normalerweise lässt Christina ihre Fans gerne via Instagram an ihrem Schwangerschafts-Alltag teilhaben. Doch in letzter Zeit haben die bösen Nachrichten Überhand genommen. Gerade erst wurde sie für ihren Babybauch kritisiert. Einige Follower munkelten sogar, dass sie Zwillinge erwarten würde. Zu viel für die Hochschwangere! "Instagram macht mir in letzter Zeit überhaupt keinen Spaß mehr, weil ich das Gefühl habe, dass man nicht mehr mich sieht, sondern nur noch das", erklärt sie offen in ihrer Story. "Klar sehe ich anders aus, je nachdem, was ich anhabe, in welchem Winkel ich bin. So sehe ich nun mal jetzt aus und das bin immer noch ich. Ich mag es nicht, dass so viel spekuliert wird."