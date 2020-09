Christina Luft: Erschütterndes Geständnis von dem "Let's Dance"-Star

In einem Livestream auf Instagram sprach sie jetzt offen über Bodyshaming in der Tanzwelt. "Als ich aktiv Turniere getanzt habe - Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da durchgemacht habe!", erzählte sie. "Ich war in China auf einem Turnier. Mega vorbereitet, neues Kleid, habe mich super gefühlt, mit Jetlag durchgezogen. Zwei Wertungsrichtern haben mich aber nicht in die nächste Runde gewählt." Am nächsten Tag kam der Richter auf sie zu und fragte sie, woran es ihrer Meinung nach gelegen hat.