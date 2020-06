Christina Luft: Geheimnis gelüftet! Jetzt sollen es alle wissen

View this post on Instagram

Weil wir in letzter Zeit ein paar mehr geworden sind und hoffentlich gemeinsam noch weiter wachsen möchte ich mich euch mit 10 Fakten kurz vorstellen 💁🏻‍♀️❤️ 1. Ich bin Christina. Geboren im Jahrgang 1990 und wer sich für Sternzeichen interessiert: 🐠❤️ 2. Ich esse jedes Essen auf diesem Planeten...mit EINER AUSNAHME: Rahmspinat...damit kann man mich jagen 🍃 3. Ich spreche 3 Sprachen mehr oder weniger fließend: Deutsch, Russisch, Englisch 4. Im linken Auge habe ich ein Muttermal das wie ein Stück Pizza aussieht 🍕 5. Ich bin studierte Dipl. Psychologin und Vize-Weltmeisterin über 10-Tänze 6. Seit 2017 bin ich Profi bei Let‘s Dance...der besten TV Show auf der Welt 💃🏻😜🙌❤️ Hier habe ich auch meinen Spitznamen Bambi bekommen 🦌❤️ 7. Geboren bin ich in Kirgistan, Bischkek...seit meiner Geburt aber NIE mehr dort gewesen...Aufgewachsen bin ich dann seit ich 1 war im Pott 😜 Ne? 8. Ich glaube an Träume und Karma. Nichts ist unmöglich. Meine Freunde nennen mich den größten Optimisten der Welt ❤️🦄 9. Ich hab schon viele Orte der Welt durch meinen Sport bereist...müsste ich mir einen aussuchen wäre das HongKong 🐉🎋 10. Meine Lieblingstiere sind Pinguine 🐧 und Erdmännchen ❤️ Wegen ihrem Familienzusammenhalt und brauch ich zu erwähnen wie süß sie einfach sind? 🤩 Ich hoffe ihr fühlt euch hier wohl und ich heiße euch ganz herzlich Wilkommen! 🤗😘❤️ — #hello #welcome #thisisme #bambi