Christina Luft: Haare ab! Neue Frisur nach "Let's Dance"

Christina Luft hat dieses Jahr bei "Let's Dance" alle begeistert! Mit tanzte sie sich auf den dritten Platz. Bei "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" konnte sich die brünette Schönheit mit sogar den Sieg sichern. Nach ihrem Triumph hat sich Christina erstmal eine neue Frisur zugelegt...

Christina Luft hat sich die Haare abschneiden lassen

Auf zeigt Christina stolz das Ergebnis ihres Friseurbesuches. Die Tänzerin trägt jetzt einen stylischen Long Bob. "'A woman who cuts her hair is about to change her life', sagte Coco Chanel einst. Keine Ahnung, ob das so stimmt, aber es fühlt sich definitiv gut an", schreibt sie zu dem Bild.

Die Fans sind hin und weg von dem neuen Style. "Du siehst mega aus", "Wie kann man nur so schön sein?" und "Sehr hübsche Frau", schwärmen sie unter dem Post. Da können wir uns nur anschließen!

