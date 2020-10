Christina Luft: Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus!

Christina spricht über ihren Neuanfang

Auf Instagram spricht Christina nun darüber, wie sich ihr Leben in den letzten Monaten verändert hat. Zu einem süßen Schnappschuss von sich schreibt sie: "Diese Zeit ist immer noch 'speziell' und die Konsequenzen sind für uns alle spürbar. Ich bin zum Beispiel vor der Pandemie gerade umgezogen, habe meinen Lebensmittelpunkt verlagert und ganz neu von 0 angefangen. Erst im Sommer letzten Jahres hab ich mich selbstständig gemacht. Das Ganze wohl zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Aber wisst ihr was? Dann dauert der Neuanfang eben etwas länger. Hauptsache gesund und munter. Und ich freu mich jeden Tag aufs Neue, diese wunderbare Stadt zu entdecken und mein berufliches Leben langsam zu regeln. Ich hab immer noch meine Lust an neuen Aufgaben und Zielen nicht verloren. Genauso wie mein Herz für das Tanzen nicht aus den Augen gelassen."