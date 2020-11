Christina Luft: Liebes-Kummer! Jetzt platzt es aus ihr heraus!

Via Instagram haben die Fans von Christina jetzt die Möglichkeit, der Tänzerin ein paar intime Fragen zu ihrem Leben zu stellen. So will ein neugieriger Follower wissen, ob Christina auch schon mal richtigen Liebes-Kummer hatte. Die Antwort der Tänzerin darauf fällt eindeutig aus. Sie erklärt: "Klar! Und wie! Da gibt es leider kein Wundermittel. Und leider stimmt der Rat, dass nur die Zeit alle Wunden heilen kann. Und Eis hilft!" Wow! Was für eine ehrliche Beichte! Doch zum Glück gehört dieser Herzschmerz bei Christina der Vergangenheit an...