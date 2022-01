Christina Luft: Zwangs-Pause! Wird ihr jetzt alles zu viel?

In ihrer kleinen Auszeit gönnte sich Christina jetzt sogar zum ersten Mal eine ganz besondere Belohnung - eine entspannte Aroma-Öl Massage in ihren eigenen vier Wänden. Hach, da konnte sie ihre Akkus bestimmt schnell wieder aufladen. Zumindest wirkt sie deutlich erholt und lächelt wieder beglückt in die Kamera. Sie selbst sagt: "Bin jetzt wieder voll positiver Energie". Was die kleinen Dinge im Leben manchmal für eine große Wirkung haben können. Weiter so!

Der Alltag einer Fernbeziehung ist schon hart genug. Wie Christina und Luca Hänni das angehen, erfährst du im Video: