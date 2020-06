Christina Ricci: Keine Zeit für eigene Premiere

Christina Ricci hat nicht einmal mehr genug Zeit zu ihrer eigenen Premiere von "All's Faire In Love" zu gehen - weil sie gestern wieder für ihre neue TV-Serie "Pan Am" vor der Kamera stand. Die einstige "Addams Family"-Schauspielerin sollte gestern Abend eigentlich der Stargast bei der New York-Premiere sein, doch Regisseur Scott Marshall musste allein über den roten Teppich laufen, nachdem Ricci in letzter Minute abgesagt hatte.