Christo: Der weltberühmte Aktionskünstler ist tot

Große Trauer um Christo! Der weltberühmte Aktionskünstler starb am vergangenen Sonntag in New York – nur wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag.

Christo begeisterte Millionen von Menschen

Zusammen mit seiner Frau Jeanne-Claude schrieb Christo Kunstgeschichte. Doch seine Liebste starb 2009 an einer Hirnblutung und so arbeitete er ohne sie weiter.

Viele dürften sich noch daran erinnern, dass der Künstler 1995 den Reichstag in Berlin komplett mit Stoff umhüllte. Mit seinen skurrilen und vergänglichen Installationen begeisterte Christo viele Jahre lang zahlreiche Menschen. Eines seiner letzten großen Projekte waren die „Floating Piers“. Die schwimmenden Stege auf dem italienischen Iseo-See luden die Menschen dazu ein, übers Wasser zu gehen.

„Christo lebte sein Leben in vollen Zügen, indem er das scheinbar Unmögliche nicht nur erdachte, sondern auch realisierte“, ist auf seiner Website zu lesen. Mit seiner außergewöhnlichen Kunst wird er seinen Fans sicherlich noch sehr lange in Erinnerung bleiben…

