Christoph Siemons: "Lieber Gott, wenn ich überlebe, schreibe ich dir eine Messe …"

Siemons findet nach seiner Genesung neuen Lebensmut, schließlich auch wieder zurück zur Musik – und beginnt, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Denn bisher gehörte sein musikalisches Schaffen eher der Pop- und Rock-Welt, sein Leben gleicht einer großen Suche, bei der er ständig neue Dinge entdeckt und ausprobiert: Er arbeitete mit Adel Tawil oder LaFee, schrieb aber auch Titelmelodien für TV-Shows wie „Big Brother“. Er produziert düsteren Rock, gründet aber auch eine Deutschpop-Band. Weil er viele Instrumente spielt, besitzt der leidenschaftliche Gitarrist eine enorme Bandbreite.

Doch jetzt hat er ein großes Ziel: In den nächsten Jahren schafft Siemons mit Leidenschaft und Akribie das Kunstwerk „Sinfoglesia“. Gemeinsam mit rund 100 Musikern unterschiedlichster Glaubensrichtungen und Ausbildung – teilweise sind die Musiker hochtalentierte Studenten oder haben ganz andere Jobs – arbeitet Siemons an der Einlösung seines Versprechens.

Kann es wirklich sein, dass man sich in größter Not einem höheren Ziel verschreibt? Dass man seine ständige Suche, die Hektik, das „Immer höher, immer weiter“ aufgibt – um sich einer großen Sache zu verschreiben? Man möchte gerade in der Vorweihnachtszeit, in düsteren Monaten der Pandemie, so gerne daran glauben. Denn das Schicksal von Siemons macht vor allem eins: Mut, niemals aufzugeben, so schlecht es auch um einen stehen mag. „Hoffnung ist das Allerwichtigste, was wir haben“, sagt er.

Siemons über sein „Sinfoglesia“-Projekt (ein Kunstwort aus Sinfonie und Ekklesia, der Kirche): „Meine persönliche Intention war zunächst, ein Versprechen einzulösen, das ich Gott gegeben habe. Im Laufe der Arbeit habe ich aber durch die Zusammenarbeit mit all den Musikern gemerkt, dass es ein Bedürfnis danach gibt, kleine Fußstapfen auf der Welt zu hinterlassen, an einem Projekt teilzuhaben, das vielleicht auch größer ist als die einzelne Person. Auch wenn von mir am Ende nichts mehr da sein wird, die Musik wird vielleicht bleiben …“

Sechs Anzeichen, dass dein Schutzengel nah ist: