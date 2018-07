Christoph Westerthaler: Der Ex-Bundesligaprofi ist tot

Reddit this

Große Trauer in der Fußballwelt: Christoph Westerthaler ist tot! Der Ex-Bundesligaprofi ist im Alter von 53 Jahren verstorben.

Am Freitag sei der ehemalige ÖFB-Teamspieler Christoph Westerthaler verstorben, wie mehrere Medien berichten. "Die Eintracht trauert um Christoph Westerthaler. Der Österreicher ist am Freitag im Alter von 53 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft", schrieb Eintracht Frankfurt beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Bis 2000 spielte er für die Eintracht

Für den Verein hatte Christoph Westerthaler von 1998 bis 2000 gespielt. Insgesamt absolvierte er 31 Bundesliga-Spiele sowie 16 Parteien in der Zweitliga, wo er 8 Tore geschossen hatte. Zuletzt war er Trainer beim chinesischen Drittligisten Yunnan Feihu.