Chryssanthi Kavazi: Jetzt spricht sie über ihren Ausstieg bei GZSZ

Zwar hatte Chryssanthi Kavazi großen Spaß beim Filmdreh und auch bei "Let's Dance", doch ein Ausstieg bei GZSZ kommt ihr aktuell gar nicht in den Sinn. "Ein Ausstieg bei GZSZ ist nicht geplant. Im Gegenteil, ich bleibe noch für längere Zeit da. Ich mag meine Rolle wirklich sehr gerne und dadurch, dass sie so komplex ist, kann man ihr viele Geschichten schreiben. Ein Herz bleibt also definitiv bei GZSZ hängen", verrät sie im Gespräch mit InTouch Online. Doch sollte sie irgendwann doch gehen, weiß sie genau, wie: "Der perfekte Ausstieg bei GZSZ: Laura verschwindet und keiner weiß was los ist. Eigentlich genauso, wie es gerade in einer Pause ist. Dann können die Zuschauer rätseln: Was ist bloß mit ihr passiert? Kommt sie jemals wieder? Denn ein Comeback wäre nicht ausgeschlossen."

Doch auch wenn ein Ausstieg aus der Soap aktuell nicht geplant ist, die 34-Jährige will sich auf ihrer Rolle in der Serie nicht ausruhen. Sie hat weiterhin Lust auch Filme zu drehen und in neue Rollen zu schlüpfen. "Ich könnte mir aber gut vorstellen in Zukunft mehr Filme zu drehen. Es ist eine schöne Abwechslung, weil man immer eine andere Rolle hat, ein neues Team", gesteht sie. Allerdings betont sie auch wieder: "Aber ich könnte mich von GZSZ nicht so richtig trennen." Die Fans müssen sich also keine Sorgen machen...

