Chryssanthi Kavazi: Mamaglück! Jetzt packt der "Let's Dance"-Star aus

Chryssanthi, verraten Sie uns, was typisch griechisch an Ihnen ist?

Wie die meisten Griechen bin ich sehr herzlich und gastfreundlich. Ich liebe es, Menschen um mich herum zu haben – ich wäre am liebsten die ganze Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen!

In griechischen Familien mischen sich die Eltern gerne bei der Partnerwahl ein. Wurde Ihr Ehemann Tom auch erst genauer unter die Lupe genommen?

Meine Mutter war cool, nur mein Vater hat Tom erst einmal beobachtet. Irgendwann sind wir alle zusammen in den Urlaub geflogen. Mein Vater hat damals eine bestimmte Sorte Zigaretten geraucht, die es in Griechenland selten zu kaufen gab. Tom hat sich eine Stunde Zeit genommen, um von Kiosk zu Kiosk zu laufen. Schließlich hat er es tatsächlich geschafft, die Marke aufzutreiben. Das hat meinem Papa sehr imponiert! Mein Vater hat schnell erkannt, wie gut Tom mir tut, und ihn dann auch herzlich in der Familie willkommen geheißen.

Sie behaupten, Sie seien so erzogen worden, es immer allen recht machen zu wollen. Wie gelingt es Ihnen, aus diesem Rollenmuster auszubrechen?

Es kommt immer darauf an, für wen ich etwas tue. Für jemanden, der mir sehr nahesteht, mache ich gerne mehr und stelle meine eigenen Bedürfnisse oft auch hintan. Inzwischen kann ich besser differenzieren, was wirklich wichtig ist und was nicht. Ich höre viel mehr auf mein Bauchgefühl. Das kam jedoch erst mit dem Alter bei mir.