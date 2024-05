Chryssanthi Kavazi: Sie meldet sich zurück! So schlecht ging es ihr wirklich

Chryssanthi ist inzwischen auf dem Weg der Besserung und meldet sich bei ihren Instagram-Followern mit einem Gesundheitsupdate: "Ich hab mich sechs Tage vor der Geburt leider mit Ringelröteln angesteckt, was nicht so ohne war. Super gefährlich für Schwangere, wenn sie Ringelröteln haben", erklärt sie und verrät, dass sie aufgrund dessen anderthalb Wochen mit fast 40 Grad Fieber im Krankenhaus verbracht habe. Obendrauf kam dann noch eine bakterielle Infektion, da ihr Körper durch den Ringelröteln-Infekt so geschwächt war. Oh je!