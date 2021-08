Chucky Thompson: Der Musikproduzent ist tot

Der Musikproduzent sei am vergangenen Montag verstorben. Keine Details gibt es bisher über die genauen Todesumstände. Nicht nur zahlreiche Fans sprechen im Netz ihr Beileid aus, sondern auch viele Künstler oder Musiker. "Ich kann es kaum glauben. Unglaublich traurig", meint beispielsweise Rapper D-Dot. Und auch DJ Kid Capri meldet sich zu Wort: "Mann, vor ein paar Tagen erhielt ich einen Anruf, dass ich, Pete Rock und Chuck in die Hip-Hop Hall of Fame in Washington, D.C. aufgenommen werden, das ist verrückt. Ruhe in Frieden."

