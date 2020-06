Circus HalliGalli: Wiederauferstandene Oma Violetta tötet Edeka-Opa!

Die einen fanden die Edeka-Werbung "sooo traurig und sooo schön", andere fanden sie "extrem zynisch" und sehr viele waren auch einfach empört über den viralen Clip und den morbiden "Trick" des Großvaters.

Was so viel Aufmerksamkeit bekommt und so sehr polarisiert, hat sich dann auch eine ordentliche Parodie verdient.