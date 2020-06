"Circus Halligalli": Zuschauer mussten das Studio verlassen

Und dann kam es dazu, was es so bisher noch nicht gab: Knapp 400 Zuschauer mussten das Studio verlassen! „Wer Widerstand leistet, wird von einem Berliner Rapper krankenhausreif gelabert. We love to entertain you“, sagte Klaas Heufer-Umlauf zum Publikum.

Mit dem leeren Studio war Will Ferrell dann zufrieden. Das hat aber sogar Joko und Klaas die Sprache verschlagen. Nach dem Gaga-Interview wurden die Zuschauer wieder ins Studio geholt. „Ihr dürft wieder atmen. Ist wieder eine ganz normale Stimmung hier“, sagte Klaas.

Ist Will Ferrell etwa wirklich so abgehoben, dass er das Publikum rausschmeißen lässt? Nicht ganz, der Comedian machte sich daraus einen schrägen Spaß und greift mit dieser Aktion damit seine abgehobene Rolle aus "Zoolander 2" auf.