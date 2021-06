Clarence Williams III: Der Schauspieler ist tot

Nach einer Darmkrebs-Erkrankung ist Clarence Williams III im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles verstorben, wie sein Manager gegenüber dem Nachrichtensender CNN mitteilt. Seine Karriere begann er damals im Theater. Die Rolle in "Linc Hayes in The Mod Squad" war sein Durchbruch und erlangte damit große Bekanntheit.