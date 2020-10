Clark Middleton: Der Hollywoodstar ist tot

Clark Middleton stand bereits 1983 vor der Kamera. Damals ergatterte der seine erste Rolle in der Comedyserie "American Playhouse". Der Beginn einer tollen Karriere!

Denn der Amerikaner bekam nicht nur Rollen in bekannten Serien wie "Twin Peaks", "The Blacklist" oder "Law & Order". Er stand auch für die größten Regisseure vor der Kamera. So ergatterte eine Rolle in Quentin Tarantinos "Kill Bill Vol. 2", in Bong Joon-hos "Snowpiercer" oder auch bei "Taking Woodstock" von Ang Lee.

Sogar im Oscar prämierten Film "Birdman" spielte Clark mit.