Claudelle Deckert: Erschütternde Schock-Diagnose!

Doch jetzt macht die Schauspielerin ein überraschendes Geständnis!

2006 hat die Serie völlig überraschend verlassen. inTouch Online verrät sie den trauigen Grund dafür.

Claudelle Deckert hatte ein Burn-Out!

"Ich bin ja schon mal ausgestiegen, 2006. Es war ehrlich gesagt etwas planlos. Ich war damals überfordert", erklärt Claudelle Deckert im exklusiven inTouch Online Interview. "Ich hatte ein kleines Kind, war alleinerziehende Mutter und musste sehr sehr viel arbeiten. Ich hatte damals ein Burn-Out."

Das Burn-Out machte der hübschen Aktrice schwer zu schaffen! "Ich dachte nach dem Ausstieg würde schon etwas kommen – doch so war es nicht! Doch aufgrund des Burn-Outs wäre ich damals sowieso nicht in der Lage gewesen, etwas zu machen. Ich konnte nicht telefonieren, ich hatte keine Lust auf Leute – es war schon extrem!"

Claudelle Deckert: "Es hat zwei Jahre lang gedauert!"

Ganze zwei Jahre lang musste Claudelle kämpfen. Keine einfache Zeit für die sympathische Blondine. "Erst nach einiger Zeit habe ich mich wieder zurückgeholt. Es hat zwei Jahre lang gedauert. Ich habe damals auch wirklich wenig Geld verdient. Und ich hatte ja auch die Verantwortung meinem Kind gegenüber. Deswegen habe ich entschieden zurück zu „ “ zu gehen. Ich habe dort angerufen und stand drei Monate später wieder vor der Kamera."

Seit 2008 war sie wieder dabei! Und heute können die Fans beruhigt sein, denn an einen Ausstieg denkt Claudelle Deckert nicht mehr! "Ich bin sehr gerne bei „Unter Uns“ und kann mir gar nicht vorstellen irgendwann auszusteigen. Ich werde solange drehen, bis irgendwann der Vorhang fällt! Ich habe aber keine Angst davor, dass es vielleicht irgendwann so ist, da ich mir parallel ein zweites Standbein aufbaue", verrät der Serienstar inTouch Online im Interview.

Claudelle Deckert: Das sind ihre Pläne!

Was ihr zweites Standbein ist? "Ich beschäftige mich mit der gesunden Ernährung. Ich habe mich ausgiebig mit der basischen Ernährung befasst und das würde ich gerne weiter ausbauen. Es ist meine absolute Leidenschaft! Ich habe außerdem eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin und eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. In diesem Rahmen kann ich mir vorstellen zu arbeiten. Nebenbei könnte ich mir außerdem vorstellen, Theater zu spielen", so Claudelle Deckert stolz.