Claudelle Deckert: "Meine Brüste sind nicht echt!"

Nanu, was meinte Claudelle denn damit? Wollte sie etwa andeuten dass bei ihr obenrum nicht alles echt sei?

In der Reunion Sendung am Sonntag-Abend ließ sie dann vor laufender Kamera die Bombe platzen in dem sie gestand: "Meine Brüste sind nicht echt!"

Ganz schön mutig aber auch unglaublich sympathisch und verstecken muss Claudelle ihre künstliche Oberweite ja nun wahrlich nicht. In ihrem Fall war da wohl ein echter Profi am Werk und hat Claudelle um wunderschöne und natürlich anmutende Brüste bereichert.

