Claudelle Deckert und Patrick Nuo: Geht da noch was?

Mit viel Gekicher und verstohlenen Blicken auf die vom Gegenüber gebotene nackte Haut wurden mit Händen, Füßen und Hinterteilen Wasserfontänen zugehalten. Das Spielchen erinnerte stark an das beliebte Gesellschaftsspiel Twister.

Meist wird Twister von Jugendlichen auf Partys zwecks Annäherung an das andere Geschlecht hervor gekramt, verfolgt RTL etwa ähnliche Ziele??

Dass sich Claudelle und Patrick symphatisch sind ist nicht zu übersehen. Auch geben sie optisch ein recht ansehnliches Paar ab und beide sind derzeit solo unterwegs. Und beide sollten sich wieder ins Gespräch bringen, beider Karrieren schwingen derzeit keine beeindruckenden Töne. Also warum nicht das angenehme mit dem nützlichen verbinden??

Einen gewissen Unterhaltungswert hätte eine Liebelei zwischen Deckert und Nuo durchaus, schließlich beichtete er grad am gestrigen Abend seine früherer Porno-Sucht. Und Claudelle Deckert ließ sich unlängst für den Playboy ablichten. Eine Grundbasis wäre also bereits geschaffen.

Man darf also gespannt abwarten und dank RTL beobachten ob und was sich zwischen den beiden entwickelt.

