Claudia Cardinale ist tot – was zur Todesursache bekannt ist

In mehr als 150 Filmen spielte Claudia Cardinale mit und war eine echte Film-Ikone der 50er und 60er Jahre. Die Süditalienerin wurde in Tunis geboren und zog später nach Frankreich – doch das italienische Blut merkte man ihr immer an. „Die schönste italienische Erfindung nach Spaghetti” nannte sie ihr Schauspielpartner David Niven aus dem Film „Der rosarote Panther” aus 1963. Sie galt ebenfalls als eine der großen Diven des italienischen Films. Sie gewann Auszeichnungen wie den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig oder den Goldenen Bären der Berlinale.