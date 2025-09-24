Claudia Cardinale ist tot – was zur Todesursache bekannt ist
Die Kult-Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Was zur Todesursache bekannt ist, lest ihr hier.
Die Schauspielerin ist im Alter von 87 Jahren verstorben.
© IMAGO / ABACAPRESS
Claudia Cardinale ist tot! Im Alter von 87 Jahren ist die Schauspiel-Ikone in Nemours, Frankreich, im Kreise ihrer Familie verstorben. Das bestätigte ihr Agent Laurent Savry in einer Mitteilung. Doch was ist zur Todesursache bekannt?
Claudia Cardinale galt als Schauspiel-Ikone
In mehr als 150 Filmen spielte Claudia Cardinale mit und war eine echte Film-Ikone der 50er und 60er Jahre. Die Süditalienerin wurde in Tunis geboren und zog später nach Frankreich – doch das italienische Blut merkte man ihr immer an. „Die schönste italienische Erfindung nach Spaghetti” nannte sie ihr Schauspielpartner David Niven aus dem Film „Der rosarote Panther” aus 1963. Sie galt ebenfalls als eine der großen Diven des italienischen Films. Sie gewann Auszeichnungen wie den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig oder den Goldenen Bären der Berlinale.
Zuletzt war Cardinale in der Netflix-Produktion „Rogue City” (2020) und dem Drama „The Island of Forgiveness” (2022) in Nebenrollen zu sehen.
Ihr Engagement für Frauenrechte
Nach ihrer Filmkarriere setzte sich Cardinale außerdem als Aktivistin für Frauenrechte ein. Während andere Schauspielerinnen ihrer Generation bei Themen wie sexueller Gewalt schwiegen, stellte sie sich klar hinter Bewegungen wie #MeToo und „Time’s Up“. Gerade als Unesco-Botschafterin habe sie, wie sie selbst erklärte, das Grauen miterlebt, das unzähligen Frauen widerfährt.
Ihre Haltung ist auch von einer sehr persönlichen Erfahrung geprägt. In jungen Jahren wurde sie vergewaltigt und aus dieser Tat schwanger. Sie sprach lange nicht darüber, drehte weiter Filme und brachte ihr Kind heimlich in London zur Welt. Patrick wuchs zunächst in ihrer Familie auf und wurde als ihr Bruder ausgegeben. Erst sieben Jahre später machte Cardinale öffentlich, dass er in Wahrheit ihr Sohn ist.
Claudia Cardinale: Was zur Todesursache bekannt ist
Die Todesursache von Claudia Cardinale wird in der Mitteilung ihres Agenten nicht erwähnt. Er verabschiedet sich mit folgenden Worten von der Film-Ikone: „Sie hinterlässt uns das Vermächtnis einer freien und inspirierten Frau – als Frau wie auch als Künstlerin“, schrieb Savry in einer Mitteilung an AFP.