Claudia Effenberg: Damit hat niemand gerechnet!

Die Blondine hat dank dem Bolo-Gate einen fetten Deal an Land gezogen. Auf Instagram verrät Claudia jetzt, dass sie ein eigenes Bolognese-Gewürz mit Ankerkraut auf den Markt bringt. "Alle die, die mich kennen wissen, dass ich eine gute Bolognese sehr liebe! Wenn ihr genau so wie ich plötzlich super Lust auf Bolognese bekommen habt, habe ich jetzt genau das richtige für euch", kündigt sie an. Auch der Name steht schon fest: "Claudias ehrliche Bolognese. Besser als Pizza." Was für eine clevere Geschäftsfrau!