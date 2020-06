Claudia Effenberg: Neue Frisur nur für Stefan

Und für den Partner die Haare halbieren? No way!

Der eine oder andere geht hingegen etwas entspannter mit diesem natürlichen Kopfschmuck um und freut sich eher auf etwas neues, als dem Alten hinterher zu trauen.

Claudia Effenberg mag zwar bei ihrer On/Off-Ehe mit Stefan Effenberg konsequent bei dem bleiben, was sie kennt, doch bei ihren Haaren kann es gerne mal was neues sein. Ihre fast schulterlangen Haar ließ sie nun gewaltig kürzen. der blonde Scheitel reicht ihr nur noch bis zu den Mundwinkeln herunter.

Bei den Look kommt der Fans super an. "Du bist einfach ein short-hair-Mädel", ist sich eine sicher. Dem schließen sich die meisten anderen an: Kurz steht ihr einfach besser. Das sagte ihr wohl schon ihr ganz persönlicher größter Fan, der sie zu diesem neuen Look erst motiviert hat.

"Wer schneidet sich schon für seinen Mann die Haare ab? ICH!", verrät sie.