Claudia Effenberg: Sie kehrt München den Rücken!

wagt den Schritt und zieht um! Nach 34 Jahren in München begleitet sie ihren Ehemann nach Düsseldorf. „Mein Mann und ich haben unseren Erstwohnsitz nach Düsseldorf verlegt. Meine ganzen Freundinnen haben schon geheult“, erzählt Claudia Effenberg in einem Interview mit „ “.

Claudia Effenberg: So hat sie zwei Kleidergrößen abgenommen

Ohne ihren Liebsten wollte sie nicht in München bleiben: „Mein Mann hat sich zuerst entschieden und da muss Mutti mitreisen. Es wird ein Neuanfang.“ Hat Stefan Effenberg etwa einen neuen Job ergattert? Dazu kann Claudia Effenberg noch nicht viel sagen. Im Interview mit „RTL“ deutet sie geheimnisvoll an: „Hier in München, was gibt es da schon. Bayern und 1860. Und dann kommt noch Augsburg und Nürnberg und das war's dann schon. Und da gibt es, glaube ich, auf einem Fleck 30 Clubs. Ich glaube, das ist für ihn auch sehr interessant.“

Claudia Effenberg: Neustart im Rheinland

Doch was wird aus ihrem Dirndl-Geschäft in München? Im Interview mit „RTL“ bekräftigt Claudia Effenberg, dass sie ihr Dirndl-Geschäft weiterführen wolle, wenn auch nur auf Anfrage. In Düsseldorf will die 53-Jährige neu durchstarten als Designerin für Business-Kleidung. Gegenüber „RTL“ berichtet sie: „Das ist mein Business jetzt seit über einem Jahr und da habe ich auch gemerkt, das passt jetzt besser zu mir. Und das passt auch wiederum besser nach Düsseldorf.“

Ihre Kinder aus erster Ehe mit Thomas Strunz , Thomas und Lucia, sind nicht mit umgezogen. Sie bleiben weiterhin in München wohnen.