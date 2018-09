Claudia Gülzow: So geht es der TV-Maklerin nach der Krebs-Diagnose

Der -Maklerin geht es nach ihrem Krebs-Schock endlich wieder besser. Mit "Closer" sprach sie über ihre Zukunftspläne

Bei „Mieten, kaufen, wohnen“ auf sorgte sie in über 200 Folgen für gute Laune. Mittlerweile dreht sie nicht mehr ganz so viel, ist nur noch einmal im Monat bei Hamburg 1 in einer Immobilien-Sendung zu sehen...

Sie sind für Ihren exzentrischen Stil bekannt. Hat sich daran etwas geändert?

Überhaupt nicht, ich trage am liebsten außergewöhnliche Einzelstücke, auffälligverrückt und trotzdem bequem. Gerne mit Totenkopfschmuck, aber auch immer wieder mal gemixt mit Haute-Couture- .

Bei Ihnen wurde kürzlich Krebs entdeckt...

Nachdem mehrere Tumoren aus meinem Kiefer entfernt wurden und ich wirklich verzweifelt war, weil ich viele Zähne verloren habe, geht es mir heute viel besser. Ich habe einen fantastischen Chirurgen gefunden, der mir Implantate setzen konnte, um wieder Zähne fest im Kiefer zu verankern. Vorher haben alle Ärzte das abgelehnt und gesagt, da ist nix mehr zu retten. Damit wollte ich mich nicht zufriedengeben. Die Option, mit einem herausnehmbaren Gebiss zu leben, hat mich fertiggemacht.

Claudia Gülzow: Die TV-Maklerin zeigt sich ungeschminkt

Wie funktioniert das WG-Leben mit Ihren Kindern?

Unsere Wohngemeinschaft funktioniert super, wir haben so viel Spaß. Meine Tochter Yulie kocht immer für alle, und es ist so lustig wie in kitschigen Filmen: Lachen, Leben, Feiern, Planen, Freunde. Momentan ziehen wir in ein größeres Haus um … Das ist viel Arbeit, aber macht irre Spaß.

Sie sind auch Maklerin für Immobilien im Ausland – könnten Sie selbst jemals auswandern?

Nicht mehr. Früher wollte ich nach Long Island in die Hamptons, weil meine ältesten Freunde aus der Kindheit dort leben und wir sehr oft da sind. Ich könnte dort sicher viel Geld verdienen als Maklerin für Deutsche, aber ich habe mir hier sehr viel aufgebaut, was ich nicht aufgeben möchte.